Фаниль Рафиков объявил о своём следующем бое

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков на своей странице в Instagram объявил о том, что свой следующий бой проведет на турнире Naiza 30.

Турнир пройдет после месяца Рамаддана, ориентировочно в мае. Чуть ранее Лига анонсировала на этот турнир титульный поединок Имрана Тайсултанова и Магомеда Мутаева.

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