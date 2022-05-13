Экс-боец UFC Попов узнал имя второго соперника в NAIZA

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Экс-боец UFC Григорий Попов выступит на турнире NAIZA 40, который пройдет в июне в Алматы.

Его соперником станет казахстанец Елжан Алиаскар.

Первый бой Попов провел против Сержана Сапаргалиева, выиграв техническим нокаутом.

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