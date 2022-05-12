Казахстанская лига Naiza  в плотную приблизилась к ТОП-20 промоушенов мира

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Казахстанская лига ММА Naiza поднялась на 21-е место в рейтинге лучших промоушенов мира по версии авторитетного сайта fightmatrix.

Выше казахстанской лиги BFS(Бразилия) и Ares FC (Франция).

Другая казахстанская лига OCTAGON занимает 44 место.

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