Казахстанская лига Naiza  в плотную приблизилась к ТОП-20 промоушенов мира

Казахстанская лига ММА Naiza поднялась на 21-е место в рейтинге лучших промоушенов мира по версии авторитетного сайта fightmatrix.
Выше казахстанской лиги BFS(Бразилия) и Ares FC (Франция).
Другая казахстанская лига OCTAGON занимает 44 место.
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