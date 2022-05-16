Валерий Орехов: «Удаление Блэкера? Кого-то винить нельзя»

Защитник сборной Казахстана по хоккею Валерий Орехов прокомментировал поражение от Франции (1:2) на ЧМ.

– Хорошо начали. Но к концу второго периода отдали инициативу, пропустили голы. Потом начали отыгрываться, но чуть-чуть не хватило, где-то концентрация подвела, ненужные удаления. Счет на табло. Одно удаление, пропустили гол, в одну шайбу проиграли. Все бились, старались, хотели забить, но где-то не получилось это сделать. Работаем дальше.

– Неоправданное удаление Джесси Блэкера?

– Кого-то винить нельзя. Он вступился за себя, вратаря, команду. Мы не выстояли в меньшинстве, поэтому пропустили гол.

– День отдыха пойдет на пользу?

– Думаю, да. Разберём игру, отдохнем и будем дальше биться.

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