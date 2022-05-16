Джесси Блэкер: «Думаю, судьи должны были удалить нас обоих, а не только меня одного»

Защитник сборной Казахстана по хоккею Джесси Блэкер ответил на вопросы после поражения от Франции (1:2) на ЧМ.

– После поражения от Дании со счетом 1:9 насколько было важно сегодня провести более ровную игру?

– Конечно, вчерашний матч против Дании не был для нас одним из лучших. Все игроки были будто выключены. Но это хоккей, иногда такое происходит. Сегодня пропустили после неудачного отскока и в меньшинстве. Мы должны собраться и лучше подготовиться к следующему матчу.

– После вашего удаления Франция реализовала большинство и вышла вперед, забив победный гол. Что там произошло, когда вы были на льду?

– Я думаю, судьи должны были удалить нас обоих, а не только меня одного. Но ничего не поделаешь, раз они приняли такое решение.

– О чем говорили между собой после разгромного поражения от Дании?

– О том, что каждый из нас должен действовать лучше, что такой счет абсолютно неприемлем.

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