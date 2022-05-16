Юрий Михайлис: «Никчемное удаление привело к пропущенной шайбе»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал поражение от Франции (1:2) на ЧМ.

– Сегодня мы играли более дисциплинированно, первый период хорошо начали и хорошие выходы из зоны были у нас, организованные, друг под друга открывались. Скажем так, хорошая атака прошла из своей зоны, увенчалась успехом, забили гол. Контролировали первый период. Во втором отдали инициативу сопернику, они владели шайбой, где-то мы, наверное, дали слабину. Соперник забил два гола. Пытались в третьем периоде переломить ход встречи. Было много прессинга, но старания не увенчались успехом.

– В конце второго периода Блэкер удалился…

– Да, ненужное удаление привело к голу. Ребят предупреждали, чтоб терпели. Терпеливо надо играть, дисциплинированно. Никчемное удаление привело к пропущенной шайбе. Игра в целом была силовая, в пределах правил.

– Этот отрезок в конце второго периода стал определяющим?

– Да это удаление в раздевалку и гол в раздевалку, конечно, не надо было пропускать.

– Немало блокировал соперник броски?

– Да, опять же массивные игроки, тяжело чтоб шайба проскочила, лазейку найти. Но мы атаковали, с нашей стороны много блокировок было. Бились до конца.

– Французы по скорости тоже хорошо двигались?

– Да, хорошие габаритные игроки. По крайней мере наши защитники справлялись с ними.

– Теперь впереди день отдыха?

– Да, отдохнем и будем готовиться к следующему матчу.

– На пользу пойдет это?

– Я думаю, да.

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