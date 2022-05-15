считает, что главная причина разгромного проигрыша сборной Казахстана от Дании на ЧМ по хоккею в слабости вратарской линии.

— У казахстанцев неплохая команда, но проблема с вратарской линией. В первом матче еще и Диц не играл. Будь у них хороший вратарь, могли бы побороться за что-то. Но если девять шайб пропущено, сразу видно, где у команды главная беда.

Вот у латышей, скажем, команда не сильная, но в воротах Мерзликинс. И это сразу делает их достойным соперником. Если хочешь быть конкурентоспособной командой на международном уровне, надежный вратарь — необходимое условие. А у сборной Казахстана его просто нет сейчас.

Cборная Казахстана выстрелила на ЧМ-2021, но не вышла из группы. Вспоминаем, как это было

Казахстан поборется за плей-офф, Канада снова в лидерах, а у итальянцев нет шансов. Прогнозы авторов Sports.ru Казахстан на групповой этап ЧМ по хоккею

Газзаев первым покинул КПЛ, Адиев сменил клуб на сборную, а Карпович нашел команду за несколько дней: все тренерские перестановки последних недель