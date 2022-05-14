Дания забросила Казахстану 7 шайб за первые 2 периода в матче ЧМ по хоккею 2022.

громит сборную Казахстана (7:0) в первом матче на групповом этапе турнира в Финляндии.

К 5-й минуте датчане уже выигрывали 3:0, забросив 3 шайбы с интервалом 2 минуты 48 секунд.