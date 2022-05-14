Дания забросила Казахстану 7 шайб за первые 2 периода в матче ЧМ по хоккею 2022.
Сборная Дании громит сборную Казахстана (7:0) в первом матче на групповом этапе турнира в Финляндии.
К 5-й минуте датчане уже выигрывали 3:0, забросив 3 шайбы с интервалом 2 минуты 48 секунд.
- Дата проведения
- 14 мая, 12.20, «Helsingin jäähalli»
- 1:0 – 3 Бьоркстранд (Бау Хансен, Ларсен)
- 2:0 – 4 Шил ()
- 3:0 – 5 Блихфельд (Элерс, Лауридсен)
- 4:0 – 23 Сторм (Элерс, Йенсен)
- 5:0 – 27 Якобсен (Огор)
- 6:0 – 30 Блихфельд (Элерс, Лауридсен)
- 7:0 – 40 Ларсен (Бау Хансен, Лауридсен)
- 8:0 – 42 Регин (Лауридсен, Сторм)
- 9:0 – 51 Блихфельд (Лауридсен, Бау Хансен)