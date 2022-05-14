Кертис Волк: «Нет оправдания поражению со счетом 1:9»

Нападающий сборной Казахстана Кертис Волк прокомментировал поражение от Дании (1:9) на ЧМ.

– Несомненно, разочаровывающее начало турнира. Что вы должны вынести после сегодняшнего поражения?

– У нас впереди еще много работы. Я думаю, мы слишком часто удалялись. У соперника было хорошее большинство. Они забили несколько голов, имея численного преимущество. Нам предстоит приложить немало усилий, чтобы улучшить свою игру. Постараемся сделать это к следующему матчу.

– В составе сборной Казахстана не было Даррена Дица. Как сильно его не хватало в защите?

– Даррен Диц – хороший игрок. Его не хватало не только в обороне, но и в атакующих действиях. Конечно, это брешь в нашем составе. Но нет оправдания поражению со счетом 1:9.

– Уже завтра Казахстану предстоит сыграть с Францией. Как будете перезагружаться?

– Мы должны встряхнуться, насколько это возможно. Есть много вещей, которые должны улучшить. Подойдем к этой встрече с другим отношением и усилием.

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