Ассистент главного тренера «Тобола» Антонов о не приходе Москаленко на пресс-конференцию: «Без комментариев»

Ассистент главного тренера «Тобола» Евгений Антонов прокомментировал матч 11-го тура Премьер-лиги против «Актобе» (1:2).

– Сложно комментировать такую игру. Потому что в большинстве должны были забивать. Старались ребята. Сложно комментировать.

– Можете прокомментировать состояние Тагыбергена?

– Пока нет. Медицинский штаб занимается. Там случился удар. Была кровь. Скорая его увезла. Наш доктор с ними поехал. Надеюсь, скоро узнаем о его состоянии.

– Почему главный тренер не пришел на пресс-конференцию?

– Потому что я пришел (смеется). Без комментариев.

– Что у вашей команды получилось в этом матче, а что – не получилось?

– Ну при большинстве пошли в атаку забивать. Потеря концентрации и пропустили гол. Много не скажу.

– Почему после травмы Тагыбергена не была произведена замена?

– По регламенту мы можем делать пять замен. Но с паузами. То есть после трех. Не знаю, я подошел к резервному, мол, можно ли сделать замену. Он сказал: нет, не можете. Хотя игрок покинул поле по состоянию здоровья. Получается, в конце играли в равных составах две команды.

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