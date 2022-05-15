Главный тренер «Актобе» Карпович: «Гоу сказал мне: «Коуч, мне нужно всего 5 минут. Дай мне шанс, и я его реализую»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал матч 11-го тура Премьер-лиги против «Тобола» (2:1).

– В первую очередь, всех с победой. Ждали этого. Здесь невероятная атмосфера. Как уже все отмечают: «это не стадион, а колизей». С одной стороны – всегда приятно играть, с другой стороны – тяжело для соперника. Тяжелый матч получился в целом. Удаление немножко подломило нас, но ребята проявили характер. В меньшинстве вырвать такую победу у действующего чемпиона – дорогого стоит.

Еще раз всех поздравляю, мы очень рады. Болельщики очень сильно нам помогли, это факт. Поэтому общая заслуженная победа. Но скажем так, это всего лишь маленький шажок. Здесь долго радоваться не приходится. Уже скоро следующий матч и нужно думать о нем.

– Второй матч подряд «Актобе» получает красную карточку. Что с дисциплиной в команде?

– Ну да, неприятно очень. Наверное, разные совсем красные карточки. Не думаю, что этот фол тянул на красную карточку. То что они есть, да, будем разбираться. Команда, которая ставит перед собой задачи не имеет право получать в таких ситуациях ненужные красные карточки. На выезде случилось то же самое. По сути это был переломный момент, который повлиял на результат. И в этой игре нам пришлось перестраиваться, больше терпеть, ждать. Смогли вырвать таки победу. Естественно, мы будем делать выводы, будем общаться с ребятами.

Здесь очень тонкая грань – психология игроков. Не все игроки боролись за серьезные места. Играть внизу турнирной таблицы – это одно, а выигрывать трофеи – это совсем другое. Не в упрек молодым ребятам за то, что получают карточки. Адукор не молодой, здесь, наверное, больше из-за эмоций. Потому что он стал антигероем того матча, когда гол отменили. А здесь с Арманом немножко другая история. Может давление все-таки, сказывается. Это нужно преодолеть. Только большие мастера могут это преодолевать. Естественно, с такими победами и складывается результат. Мы тоже имеем в виду, понимаем эту проблему и будем её решать.

– Что не получилось в первом тайме, и наоборот, что получилось во втором тайме?

– Я думаю, выиграли за счет характера. В целом, первый тайм не то, что не получился, такой сложный, пока соперник был свежим. Фактор своего поля, натуральный газон – он все-таки сказался. Во втором тайме получается так, что мы даже в меньшинстве смогли добавить в каких-то нужных ситуациях. А когда соперник тоже остался вдесятером, дай Бог здоровья Асхату Тагыбергену, естественно, у нас появились шансы.

Плюс поддержка болельщиков. В целом, если говорить по таймам, то они совсем разные. Будем разбираться. Я думаю, могли более качественно сыграть, создать больше голевых моментов. Но каждая победа придает уверенности. Я надеюсь, с этой победой еще прибавится у нас. Мы будем двигаться дальше и только вперед.

– Что вы сказали Гоу перед его выходом?

– Будем честны, это человек, который умеет забивать голы. Другое дело, в каком он физическом состоянии находится, в каком возрасте и т.д. Это уже другая история. Я просто сказал: «Ты умеешь забивать, ты настоящий киллер, убийца». Есть такие вещи, которые подбадривают ребят. И он сказал: «Коуч, мне нужно всего 5 минут. Дай мне шанс, и я его реализую».

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