Тренер Головкина Калиев, осужденный за покушение на отца зятя Назарбаева, надеется получить УДО

Тренера Геннадия Головкина Серика Калиева, осужденного за якобы покушение на свата Назарбаева Аскара Кулибаева, не выпускают на УДО по надуманным предлогам, считает адвокат Айман Умарова.

«Сегодня мы будем говорить о деле Серика Калиева. Почему это дело имело резонанс? Потому что этот человек, этот тренер, который вырастил известных чемпионов – это Геннадий Головкин, Василий Жиров и другие.

Серик Калиев до осуждения был первым вице-президентом ОЮЛ Ассоциации федерации любительского бокса, руководителем которой был сват Назарбаева Аскар Кулибаев. Конечно, это дело было политизировано, потому что там речь шла о покушении на Аскара Кулибаева. Но сам Кулибаев однозначно сказал, что претензий к нему не имеет, но его нужно было просто посадить. И он сидит, он отсидел уже почти весь срок – 18 лет из 22.

Калиев больше четырех раз подавал на УДО. И как только начинает подавать, и начинается давление, у него начинаются проблемы. Шансы выйти на УДО у него, конечно, есть, и, если по закону делать, то это произойдет в ближайшее время. Он уже подал на УДО несколько дней назад и если они перестанут делать надуманные взыскания, то тогда у него появится шанс выйти досрочно. Я буду участвовать как адвокат, и посмотрим, что дальше будет. Какой номер они нам еще выкинут, какие еще взыскания нам выкинут», – сказала Умарова на пресс-конференции во вторник.

Кроме того, она сообщила, что в местах лишения свободы Серик Калиев заразился гепатитом С, в результате чего у него развился цирроз печени.

При этом она подчеркнула, что делать взыскания в тот момент, когда осужденный может выйти условно-досрочно – это обычная практика в уголовно-исполнительной системе.

Как считает Умарова, о происходящем не может не знать начальник КУИС МВД РК.

«Мне очень сложно сказать о том, что председатель КУИС не при делах, потому что такие дела, такое давление без председателя КУИС не может делаться. Калиев же все-таки тренер, он тренер Головкина, он тренер Жирова, и если он выйдет, начнет тренерскую работу, люди пойдут к нему, потому что после позорного фиаско на Олимпиаде, на которую были выделены огромные деньги и где мы опозорились, такие тренеры как он, могли бы воспитать целую плеяду спортсменов и его могут куда-то пригласить, куда-то принять.

И второй вариант: такие дела делаются в основном за деньги. Осужденные жалуются, что выходят на УДО те, у кого хорошее финансовое положение. Кроме того, такие дела находятся под контролем. Все резонансные дела идут под контролем. Они были на контроле и стоят на контроле. Из этого всего вывод простой: без председателя КУИС этого не может быть, он в курсе всего этого. Это очень печально, потому что уголовно-исполнительная система стала бизнесом», – подчеркнула Умарова.

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