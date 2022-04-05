Тренер Головкина Калиев, осужденный за покушение на отца зятя Назарбаева, надеется получить УДО

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Тренера Геннадия Головкина Серика Калиева, осужденного за якобы покушение на свата Назарбаева Аскара Кулибаева, не выпускают на УДО по надуманным предлогам, считает адвокат Айман Умарова. 

«Сегодня мы будем говорить о деле Серика Калиева. Почему это дело имело резонанс? Потому что этот человек, этот тренер, который вырастил известных чемпионов – это Геннадий Головкин, Василий Жиров и другие.

Серик Калиев до  осуждения был первым вице-президентом ОЮЛ Ассоциации федерации любительского бокса, руководителем которой был сват Назарбаева Аскар Кулибаев. Конечно, это дело было политизировано, потому что там речь шла о покушении на Аскара Кулибаева. Но сам  Кулибаев однозначно сказал, что претензий к нему не имеет, но его нужно было просто посадить. И он сидит, он отсидел уже почти весь срок – 18 лет из 22.

Калиев больше четырех раз подавал на УДО. И как только начинает подавать, и начинается давление, у него начинаются проблемы. Шансы выйти на УДО у него, конечно, есть, и, если по закону делать, то это произойдет в ближайшее время. Он уже подал на УДО несколько дней назад и если они перестанут делать надуманные взыскания, то тогда у него появится шанс выйти досрочно. Я буду участвовать как адвокат, и посмотрим, что дальше будет. Какой номер они нам еще выкинут, какие еще взыскания нам выкинут», – сказала Умарова на пресс-конференции во вторник. 

Кроме того, она сообщила, что в местах лишения свободы Серик Калиев заразился гепатитом С, в результате чего у него развился цирроз печени. 

При этом она подчеркнула, что делать взыскания в тот момент, когда осужденный может выйти условно-досрочно – это обычная практика в уголовно-исполнительной системе. 

Как считает Умарова, о происходящем не может не знать начальник КУИС МВД РК. 

«Мне очень сложно сказать о том, что председатель КУИС не при делах, потому что такие дела, такое давление без председателя КУИС не может делаться. Калиев же все-таки тренер, он тренер Головкина, он тренер Жирова, и если он выйдет, начнет тренерскую работу, люди пойдут к нему, потому что после позорного фиаско на Олимпиаде, на которую были выделены огромные деньги и где мы опозорились, такие тренеры как он, могли бы воспитать целую плеяду спортсменов и его могут куда-то пригласить, куда-то принять.

И второй вариант: такие дела делаются в основном за деньги. Осужденные жалуются, что выходят на УДО те, у кого хорошее финансовое положение. Кроме того, такие дела находятся под контролем. Все резонансные дела идут под контролем. Они были на контроле и стоят на контроле. Из этого всего вывод простой: без председателя КУИС этого не может быть, он в курсе всего этого. Это очень печально, потому что уголовно-исполнительная система стала бизнесом», – подчеркнула Умарова.

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