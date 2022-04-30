Кызайбай, Рябец, Шакимова в составе женской сборной Казахстана по боксу на ЧМ

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Женская сборная Казахстана по боксу активно готовится к чемпионату мира, который пройдет в Стамбуле. 

Церемония открытия соревнований  состоится 8 мая, а 21 мая на пьедестал  поднимутся победители в каждой весовой категории.

Казахстан представят:

  • 48 кг.  Алуа Балкыбекова
  • 50 кг.  Назым Кызайбай
  • 52 кг.  Жайна Шекербекова
  • 54 кг.  Дина Жоламан
  • 57 кг.  Карина Ибрагимова
  • 60 кг.  Римма Волосенко
  • 63 кг.  Аида Абикеева
  • 66 кг.  Дарига Шакимова
  • 70 кг.  Валентина Хальзова
  • 75 кг.  Надежда Рябец
  • 81 кг.  Гульсая Ержан
  • + 81 кг.  Ляззат Кунгейбаева

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