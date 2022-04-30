Кызайбай, Рябец, Шакимова в составе женской сборной Казахстана по боксу на ЧМ

Женская сборная Казахстана по боксу активно готовится к чемпионату мира, который пройдет в Стамбуле.

Церемония открытия соревнований состоится 8 мая, а 21 мая на пьедестал поднимутся победители в каждой весовой категории.

Казахстан представят:

48 кг. Алуа Балкыбекова

50 кг. Назым Кызайбай

52 кг. Жайна Шекербекова

54 кг. Дина Жоламан

57 кг. Карина Ибрагимова

60 кг. Римма Волосенко

63 кг. Аида Абикеева

66 кг. Дарига Шакимова

70 кг. Валентина Хальзова

75 кг. Надежда Рябец

81 кг. Гульсая Ержан

+ 81 кг. Ляззат Кунгейбаева

В апреле «Тобол» попал в кризис: команда проиграла впервые за год и потеряла очки в матчах с прямыми конкурентами

Необычная история африканца в Казахстане: одиннадцать лет пылил в Первой лиге, женился на казашке и полюбил беш, а в этом году дебютировал в КПЛ

Непредсказуемость – новая фишка КПЛ. После восьмого тура в таблице лидируют «Каспий» и Ордабасы», фавориты теряют очки, а «Актобе» остался без тренера