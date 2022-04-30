Кызайбай, Рябец, Шакимова в составе женской сборной Казахстана по боксу на ЧМ

Женская сборная Казахстана по боксу активно готовится к чемпионату мира, который пройдет в Стамбуле.
Церемония открытия соревнований состоится 8 мая, а 21 мая на пьедестал поднимутся победители в каждой весовой категории.
Казахстан представят:
- 48 кг. Алуа Балкыбекова
- 50 кг. Назым Кызайбай
- 52 кг. Жайна Шекербекова
- 54 кг. Дина Жоламан
- 57 кг. Карина Ибрагимова
- 60 кг. Римма Волосенко
- 63 кг. Аида Абикеева
- 66 кг. Дарига Шакимова
- 70 кг. Валентина Хальзова
- 75 кг. Надежда Рябец
- 81 кг. Гульсая Ержан
- + 81 кг. Ляззат Кунгейбаева
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