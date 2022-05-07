Карпович назначен главным тренером «Актобе»

Футбольный клуб «Актобе» официально сообщает о достигнутом соглашении с Андреем Карповичем.

В качестве футболиста Карпович в 2010 году защищал цвета красно-белых и становился серебряным призером страны.

41-летний специалист ранее несколько лет работал в тренерском штабе алматинского «Кайрата», затем в течении двух лет возглавлял кокшетауский «Окжетпес».

В прошлом году был назначен главным тренером петропавловского «Кызыл-Жара» и по итогам сезона-2021 благодаря четвертому месту в Премьер-лиге вывел северный коллектив в Лигу Конференций УЕФА.

В начале этого года исполнял обязанности главного наставника национальной сборной Казахстана, добыв победу для команды в стыковом матче с Молдовой в борьбе за Лигу С в Лиге наций.

Футбольный клуб «Актобе» и Петр Бадло расторгли трудовой договор по взаимному согласию сторон.

Петр Климентьевич Бадло в августе 2021 года был назначен ассистентом главного тренера.

В тренерский штаб Карповича вошли:

Денис Колодин — ассистент главного тренера;

Борис Глушков — ассистент главного тренера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Бабаян стоит перед выбором: остаться в чемпионате России или вернуться в «Тобол»

Трагическая история Олега Литвиненко: забил первый гол Казахстана в УЕФА, побил все рекорды КПЛ, но ушел из жизни в 33 года

Очередной допинговый скандал в казахстанском футболе: игрок сборной Абикен уже пропустил матч КПЛ, а врача команды перевели в молодежку