Ибрагимова и Шекербекова вышли в 1/8 ЧМ по боксу

В Стамбуле продолжается чемпионат мира по боксу среди женщин.

В утреней сессии успешно выступили две казахстанки, которые вышли в 1/8 финала. В весе до 57 кг Карина Ибрагимова решением судей выиграла у румынки Клаудии Нечита.

В весовой категории до 52 килограммов на Жайна Шекербекова также единогласным решением одолела Мелоди Варгас из Пуэрто-Рико.

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