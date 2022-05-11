Ангелина Лукас стартовала с поражения на ЧМ по боксу

Казахстанка Ангелина Лукас, которая на чемпионате мира по боксу представляет команду Международной боксерской ассоциации (IBA), стартовала с поражения.

В весе до 52 кг Лукас проиграла бразильянке Каролин де Альмейда решением судей.

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Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»