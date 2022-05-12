Гол Жерара Гоу в ворота «Аксу» признан лучшим в КПЛ в апреле

Гол нападающего «Актобе» Жерара Гоу, забитый в 5-м туре Olimpbet-Чемпионата Казахстана в ворота «Аксу», признан лучшим в апреле.

За гол африканского нападающего свои голоса отдали 728 (42,45 %) человек.

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