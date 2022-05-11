Куат может перейти в «Актобе». Карпович следит за ситуацией с Исламбеком

Полузащитник «Астаны» Исламбек Куат может перейти в «Актобе». Об этом сообщает инстаграм-аккаунт skazk1.dugali4a.

По информации источника, главный тренер «Актобе» Андрей Карпович хотел видеть Куата еще в «Кызыл-Жаре». Теперь наставник красно-белых хочет переманить его из «Астаны». Карпович следит за ситуацией с Исламбеком.

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