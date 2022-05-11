Седнев – лучший тренер КПЛ в апреле

Наставник «Ордабасы» Александр Седнев признан лучшим тренером Казахстана в апреле.
Шымкентская команда в апреле одержала три победы и завершила один матч вничью.
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Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»