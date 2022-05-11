Седнев – лучший тренер КПЛ в апреле

Теги высшая лига Казахстан Ордабасы Александр Седнев Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Наставник «Ордабасы» Александр Седнев признан лучшим тренером Казахстана в апреле.

Шымкентская команда в апреле одержала три победы и завершила один матч вничью.

Красотка Александра Чирович: играет за Сербию и «Куаныш», стала лучшей на клубном чемпионате Азии по волейболу

Откровения Бердыева после разгрома от «Атырау»: молодым игрокам не хватает стержня, усилений можно не ждать, а опытные футболисты могут уйти

Адиев – новый тренер сборной Казахстана. Играл в ЦСКА и дубле «Спартака», спасал кризисный «Анжи» и феерил в еврокубках с карагандинским «Шахтером»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные