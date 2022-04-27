Седнев после победы над «Кайратом»: «Где-то нам повезло, но мы заслужили везение»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев высказался после победы над «Кайратом» (2:1) в 8-м туре КПЛ.

– В первую очередь хочу поздравить всех с тяжелой и важной победой. Играли против сильного соперника, это очень системная команда и нам было тяжело. Я благодарен всем, кто готовил команду к матчу, футболистам, которые отдали все свои силы на поле. У нас сегодня было много лидеров, которые в ключевые моменты помогли. Где-то нам повезло, но мы в совокупности также заслужили везение, потому что мы стараемся двигаться вперед. В концовке соперник оказывал на нас очень большое давление. Я не устаю благодарить наших болельщиков, что они чувствуют, когда нам нужна их эмоциональная поддержка и действительно они во многом нам помогают и дают дополнительные силы. Спасибо.

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