Тренер «Ордабасы» Седнев: «Желаю нашим футболистам побед, зрелости и веры в свои силы»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал победу над «Тоболом» (3:1) в 5-м туре КПЛ.

– Конечно, мы очень рады победе. Мы победили сильную команду, так сложился матч, что большую часть времени мы провели в большинстве. К сожалению, мы могли намного раньше успокоить матч. Но, повторю еще раз, это ничего не означает и не говорит о нашей силе, а говорит лишь о нашем потенциале. «Тобол» – очень сильная команда и вызывает большое уважение. Желаю нашему чемпиону страны удачи и успехов, в том числе и в еврокубках. Хочу поблагодарить своих ребят за игру и конечно же, наших преданных болельщиков за горячую поддержку. Также желаю нашим футболистам побед, зрелости и веры в свои силы.

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