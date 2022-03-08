«Ордабасы» подписал контракт с Садовским (А. Кожахмет)

По информации журналиста Айдына Кожахмета «Ордабасы» подписал контракт с белорусским нападающим Всеволодом Садовским.

Садовский выступал за брестский «Рух», который недавно снялся с чемпионата Беларуси.

«Садовский вызывался в свою сборную. Правда, пока не заигран за нее в официальных матчах. Ночью Садовский прибыл в расположение шымкентцев и в ближайшее время подпишет контракт. Его возможности хорошо известны главному тренеру «Ордабасы» Александру Седневу» – пишет источник.

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