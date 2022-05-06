Гуральски может продолжить карьеру в «Арисе» Шпилевского

Капитан «Кайрата» Яцек Гуральски может перейти в кипрский «Арис».

Об этом в ютуб-программе Okno Transferowe сообщил польский журналист Томаш Влодарчик.

По его информации, в алматинском клубе не работают над продлением соглашения, рассчитанного до конца текущего года.

Сейчас «Арис» тренирует экс-коуч «Кайрата» Алексей Шпилевский.

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