Гуральски может продолжить карьеру в «Арисе» Шпилевского

Капитан «Кайрата» Яцек Гуральски может перейти в кипрский «Арис».
Об этом в ютуб-программе Okno Transferowe сообщил польский журналист Томаш Влодарчик.
По его информации, в алматинском клубе не работают над продлением соглашения, рассчитанного до конца текущего года.
Сейчас «Арис» тренирует экс-коуч «Кайрата» Алексей Шпилевский.
Бабаян стоит перед выбором: остаться в чемпионате России или вернуться в «Тобол»
Трагическая история Олега Литвиненко: забил первый гол Казахстана в УЕФА, побил все рекорды КПЛ, но ушел из жизни в 33 года
Очередной допинговый скандал в казахстанском футболе: игрок сборной Абикен уже пропустил матч КПЛ, а врача команды перевели в молодежку
Комментарии