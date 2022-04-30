Дамир Исмагулов будет выступать под прозвищем «Qazaq»

Этнический казах из России Дамир Исмагулов официально объявил о своем новом прозвище, под которым он будет выступать в UFC.

Отныне Дамир будет выходить в октагон, как Qazaq.

Интересно, что в мире ММА уже есть «Казах» и это экс-чемпион One Championship Кайрат Ахметов.

В апреле «Тобол» попал в кризис: команда проиграла впервые за год и потеряла очки в матчах с прямыми конкурентами

Необычная история африканца в Казахстане: одиннадцать лет пылил в Первой лиге, женился на казашке и полюбил беш, а в этом году дебютировал в КПЛ

Непредсказуемость – новая фишка КПЛ. После восьмого тура в таблице лидируют «Каспий» и Ордабасы», фавориты теряют очки, а «Актобе» остался без тренера