Боец UFC обратился к казаху из лиги RCC

Дамир «Qazaq» Исмагулов, выступающий в UFC обратился к Ильясу Хамзину, которому уже завтра предстоит бой в лиге RCC против бразильца Виктора Фигейредо.

«Газуй, никого не бойся, братуха», – написал на своей странице в Instagram Дамир Исмагулов, отметив аккаунт Хамзина.

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