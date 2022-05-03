Саят Абдрахманов о перспективах Исмагулова: «Нужен один бой, после которого о нем заговорят»

Менеджер бойцов из Казахстана Саят Абдрахманов оценил перспективы Дамира Исмагулова в интервью «Ушатайке»:

«Дамир — это высококлассный боец, хорошо обученный боец, профессионал своего дела. И здесь во многом и его подход — он не стремится к зрелищным зарубам. Все-таки бойцы тоже люди, которые должны заботиться о своем здоровье и не стоит обвинять тех, кто не хочет лишний раз рисковать в бою. Дамиру нужен один бой, после которого о нем все заговорят»

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