Товарищеский матч. Сборная Казахстана по хоккею снова проиграла Латвии

Во втором товарищеском матче сборная Казахстана по хоккею уступила Латвии (1:5) в преддверии к чемпионату мира.

Казахстанские хоккеисты сыграли второй товарищеский матч против сборной Латвии в Риге перед стартом чемпионата мира-2022.

Шайбы у латвийцев забили Роберт Букартс, Артур Кулда, Ренар Крастенбергс, Мартиньш Дзиеркалс и Родриго Аболс. Казахстанцы ответили голом Никиты Михайлиса.

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