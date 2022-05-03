Хоккей. Стал известен состав сборной Казахстана на УТС в Латвии

Тренерский штаб сборной Казахстана по хоккею определился с составом на УТС.

3 мая сборная Казахстана отправляется в Ригу, где проведет второй этап сборов к чемпионату мира.

Напомним, Никита Бояркин получил травму в ходе плей-офф чемпионата Казахстана и не сможет сыграть на мировом первенстве. Вместо него в команду вызван Денис Каратаев.

Вратари: Андрей Шутов («Барыс»), Сергей Кудрявцев («Южный Урал», г. Орск), Илья Румянцев («Арлан»), Денис Каратаев («Сарыарка»)

Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов (все — «Барыс»), Джесси Блэкер («Автомобилист»), Даррен Диц (ЦСКА), Леонид Метальников («Адмирал»), Эмиль Нургалиев («Сарыарка»), Виктор Сведберг («Авангард»), Иван Степаненко («Бейбарыс»)

Нападающие: Павел Акользин («Металлург»), Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков (все — «Барыс»), Кертис Волк («Автомобилист»), Максим Мухаметов («Номад»), Дмитрий Гренц («Торпедо»), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба — «Сарыарка»), Батырлан Муратов («Rovaniemen Kiekko», Финляндия), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Евгений Рымарев («Югра», г. Ханты-Мансийск), Роман Старченко (НСА), Дмитрий Шевченко («Авангард»).

В окончательную заявку на чемпионат мира попадут 25 хоккеистов – 22 полевых игрока и три вратаря.

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