Товарищеский матч. Сборная Казахстана по хоккею сыграет с Латвией

Сегодня пройдет первый товарищеский матч сборной Казахстана по хоккею против Латвии в преддверии подготовки к ЧМ.

Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана.

Состав казахстанцев:

Вратари: Шутов (Кудрявцев)

Степаненко – Метальников, Старченко (К) – Сагадеев – Савицкий

Орехов – Блэкер, Рымарев – Волк (А) – Михайлис (А)

Сведберг – Данияр См., Шевченко – Шестаков – Акользин

Нургалиев – Шалапов, Панюков – Гурков – Рахманов

Петухов – Асетов

Казахстан – Латвия – 20:00

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