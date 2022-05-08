Товарищеский матч. Сборная Казахстана по хоккею сыграет с Латвией

Сегодня пройдет первый товарищеский матч сборной Казахстана по хоккею против Латвии в преддверии подготовки к ЧМ.
Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана.
Состав казахстанцев:
Вратари: Шутов (Кудрявцев)
Степаненко – Метальников, Старченко (К) – Сагадеев – Савицкий
Орехов – Блэкер, Рымарев – Волк (А) – Михайлис (А)
Сведберг – Данияр См., Шевченко – Шестаков – Акользин
Нургалиев – Шалапов, Панюков – Гурков – Рахманов
Петухов – Асетов
Казахстан – Латвия – 20:00
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