Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Михайлис: «Я не скажу пока, кто у нас первая тройка. Думаю, это будет сюрприз для многих команд»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис рассказал о ходе подготовки национальной команды к чемпионату мира в Финляндии и оценил форму игроков.

— Первый этап [подготовки] подходит к концу. Завтра последний день наших сборов. Состояние игроков удовлетворительное, потому что каждый знал, куда едет — что едет в национальную сборную. В принципе, все готовы.

Некоторые ребята буквально недавно закончили свои чемпионаты, например, Евгений Рымарев — он приехал в хорошей физической форме. Ну, и в основном, наши все (хоккеисты «Барыса» — прим.) готовились, ждали эти сборы. Поэтому у всех хорошее физическое состояние.

— Кто будет в нападении в первой тройке?

— Я не скажу пока, кто у нас первая тройка. Это секрет.

— Большой секрет для всех?

— Для всех. Думаю, это будет сюрприз для многих команд.

— Как планируете работать с игроками, которые присоединятся к сборной в Риге?

— Мы созванивались и с Кертисом Волком, и с Джесси Блэкером, и с Виктором Сведбергом. Они в хорошей форме, готовятся. Думаю, 3-го числа они уже прилетят, присоединятся к команде и будут работать.

— Можете сравнить сборную с прошлого чемпионата мира и нынешнюю?

— Конечно, опыт прошлого чемпионата мира будет нам помогать. В принципе, в сборной те же самые игроки, за исключением Лени Метальникова — в прошлом году он получил травму в самые последние дни и не поехал на чемпионат мира, а сейчас он добавился в сборную.

Это будет надежная, мощная оборона, которая будет нам помогать. Надеюсь, что и Миша Рахманов, который в этом сезоне очень здорово выглядит в «Сарыарке», добавит нам игры и в атаке, и в обороне.

В настоящее время хоккеисты сборной завершают первый УТС в Нур-Султане, после чего отправятся в Ригу (Латвия), где проведут второй этап сборов.

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