Жанибек Алимханулы про бой с Головкиным: «Надеюсь, он изменит весовую категорию»

Жанибек Алимханулы хочет драться только с лучшими, и его следующий бой, конечно же, должен был состояться с действующим чемпионом WBO в среднем весе Джермаллом Чарло.

Хотя нынешним королем среднего веса является Геннадий Головкин, Алимханулы, тем не менее, стремится уважать GGG:

«После этого боя я хочу драться с Чарло. Я хочу все титулы. Про Головкина я уже сказал, он мой старший брат. По нашей традиции младший брат не может вызвать на бой старшего брата. Надеюсь, Головкин изменит весовую категорию».

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