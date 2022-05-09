Стаменкович о матче с «Каспием»: «Если бы нас было 11 на 11, мы бы не проиграли»

Вратарь «Актобе» Саша Стаменкович поделился мнением о матче в 10-м туре Olimpbet-Чемпионата Казахстана против «Каспия» (0:2).

– Очень тяжелая игра. Если посмотреть с первого взгляда на счет 2:0, но все могло закончиться по-другому, если бы нам чуть-чуть больше повезло. Незасчитанный гол, затем удаление. Могу сказать, что «Каспий» на сто процентов забрал преимущество и создавал моменты у наших ворот. Если бы нас было 11 на 11, то уверен, что мы бы не проиграли.

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