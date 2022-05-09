Костов болельщикам «Каспия»: «Вы очень сильно поддерживали нас. Но на стадионе остается много свободных мест, а мы находимся на первом месте – это парадокс»

Главный тренер «Каспия» Николай Костов прокомментировал итоги матча 10-го тура КПЛ против «Актобе» (2:0).

«Во-первых, поздравляю обе команды, потому что, получился очень хороший футбол. Я испытал удовольствие от футбола, который показали обе команды. Мы больше контролировали игру, больше провели позиционных атак, оказывали постоянное давление на соперника. Мои футболисты заслужили уважение, я очень рад, что они так играют, рад, что они держатся. Испытываю удовольствие смотреть на игру моих игроков, не только в играх, где мы побеждаем. Я испытываю удовольствие даже на тренировках, то как развиваются мои игроки, усваивают философию моей игры. Игроки заслуживают только комплименты, мы сыграли десять игр и держимся на первом месте в чемпионате. Они молодцы!

Также, хочу обратиться к нашим болельщикам, которые присутствовали на сегодняшней игре. Вы очень сильно поддерживали нас, эта победа – ваша заслуга. Но как я заметил, остается очень много свободных мест, а мы находимся на первом месте – вот это парадокс. Игроки, прославляют наш город, они заслуживают большего внимания и большей поддержки. Я надеюсь, что в следующей игре заполняемость стадиона будет больше.

Будем настраиваться на следующие игры, будем играть на своем пределе, как и сегодня. «Актобе» – сильная команда, сегодня была очень сложная игра. Очень рад этой победе», – сказал Костов.

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