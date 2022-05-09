Карпович после поражения от «Каспия»: «Судейство было низкого качества»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал матч десятого тура Премьер-лиги против «Каспия» (0:2).

– В первую очередь, поздравляю «Каспий» с победой. Мы проиграли за счет своих ошибок. Важную роль сыграло решение судьи. Как по мне, то гол забили мы чисто. На повторе, который я видел, наш игрок сыграл первый в мяч. Но у VAR своя трактовка, и судьи будут говорить, что есть нарушение... Считаю, что судейство было низкого качества, что повлияло на ход матча. В первом тайме создали достаточное количество моментов и полумоментов, но реализация у нас на низком уровне. Над этим нужно работать, необходимо время. Нужно признать поражение по-мужски и двигаться дальше.

14 мая у нас очень важный домашний матч против действующего чемпиона. Нужно подготовиться и настраиваться на положительный результат дома. Опускать руки сейчас бессмысленно.

– Некоторые лидеры отсутствовали сегодня. Будут ли они готовы к следующей игре?

– Да, это проблема. Много игроков травмированы. Ряд игроков, попавших в заявку, даже не тренировались. Они не были готовы помочь команде. Есть ребята, которые не работали неделю и вышли «с листа». Это кадровая проблема, но других условий нет. Будем восстанавливать ребят. Тех, кого можно подготовить к ближайшему матчу, будем готовить. Очередная проблема в связи с красной карточкой. Скажем так, что проблема еще одна добавилась. Команда, которая ставит серьезные задачи, должна справляться с такими проблемами.

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