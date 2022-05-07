Юлия Мясникова: «У меня перелом глазницы в 2-х местах. Зубы целы и на том спасибо»

Футболистка московского ЦСКА и капитан сборной Казахстана Юлия Мясникова в своем Инстаграм-канале рассказала о последствиях серьезной травмы, которую она получила в матче с «Локомотивом».

Капитан сборной Казахстана получила тяжелую травму в матче за российский клуб

Во втором тайме матча женской Суперлиги Мясникова столкнулась с игроком соперниц Аленой Рузиной.

«Друзья, спасибо большое за теплые слова, поддержку! У меня перелом глазницы в 2-х местах. Зубы целы и на том спасибо, а то дороговато новые вставлять. Еще не всем успела ответить, стараюсь меньше проводить время в телефоне, так как больно смотреть. Но! Вижу все ваши предложения! Некоторые очень симпатизируют. Вернусь еще сильнее!», — написала Юлия.

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