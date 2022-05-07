Капитан женской сборной Казахстана по футболу Мясникова получила травму в матче за ЦСКА

Капитан женской сборной Казахстана по футболу Юлия Мясникова получила травму в матче за московский ЦСКА и выбыла на неопределенный срок.

В начале второго тайма матча с «Локомотивом» защитник нашей команды Юлия Мясникова в столкновении с Аленой Рузиной получила тяжелую травму головы, в результате чего выбыла на неопределенный срок.

В составе ЦСКА Мясникова выступает с 2019 года. До этого она защищала цвета казахстанских «Алма-КТЖ» и «БИИК-Казыгурт».

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