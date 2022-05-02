Капитан женской сборной Казахстана Мясникова забила за ЦСКА

Защитник ЦСКА и капитан женской сборной Казахстана Юлия Мясникова забила за московский клуб в матче 8-го тура чемпионата России.

Армейцы победили «Чертаново» со счетом 4:2, а Мясникова отличилась на 54-й минуте.

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