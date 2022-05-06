Магомед Адиев: «Я против искусственного получения паспорта»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о своем отношении к натурализации игроков.

– Я отвечу так. Я уроженец Грозного. Есть такая команда в чемпионате России, как «Ахмат». Естественно, посещая игры «Ахмата», я прихожу туда не как тренер, а как простой болельщик. Когда за клуб играют уроженцы Грозного и чем их больше, тем мне и интереснее смотреть игры. Я действительно получаю некое удовольствие и ловлю себя на этой мысли. Поэтому я тоже сторонник этого... Хотя здесь, в сборной, я как тренер должен исходить и подбирать лучших. Если с паспортом будет какой-то иностранец или тот же Умаев, то понятно, что он в мое поле зрение попадет. Но, еще раз подчеркну: я против искусственного получения паспорта. Есть паспорт – мы рассматриваем, нет – мы двигаемся дальше.

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