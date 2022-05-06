Ильяс Хамзин: «Сегодня вышел с холодной головой и горячим сердцем»

Ильяс Хамзин после уверенной победы в интервью RCC поделился своими эмоциями и зарядом от экс-чемпиона UFC Петра Яна: «Эмоции отличные. Первая досрочная победа за 58 секунд после таких затяжных боев. Как говорится, дальше больше. Это бой, и он мог затянуться, поэтому они и прекрасны, что непредсказуемы. И наконец-то мой тренер был в углу, все команды слышал, и настрой был отличный. Когда тренер в углу, значит, я в безопасности. Он меня зарядил, и вот вам показатель. Сегодня вышел с холодной головой и горячим сердцем. Хамза — это мой сын, и теперь эта повязка всегда со мной, чтобы он видел. У меня дома две дочки и жена, и мы теперь вдвоем. Петр перед боем подошел и сказал, что это мое время, что нужно делать. И я вышел с железным настроем показать себя. Соперник хотел шоу, хотел драться, я думаю: давай. Но все равно я выдерживал спокойствие и все видел. Хорошо себя чувствую, чуть-чуть пропустил или мы головами столкнулись».

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