Ильяс Хамзин нокаутировал бразильца за минуту

На турнире RCC 11 в клетке сошлись Ильяс Хамзин и бразилец Виктор Фигейредо.

Бойцы начали без разведки, активно шли в размен, в одном из которых Хамзин и нокаутировал бразильца.

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