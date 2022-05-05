Ильяс Хамзин оказался легче соперника

Прошла официальная процедура взвешивания перед турниром RCC.

Этнический казах Ильяс Хамзин (9-2) показал на весах 77,35 кг, тогда как его соперник Виктор Фигейредо (12-4) оказался на 250 грамм тяжелее. Бой пройдет завтра.

Жесть в казахстанском футзале: возможно, судья попросил взятку в скандальном матче между «Каспием» и «Атырау»

Трагическая история Олега Литвиненко: забил первый гол Казахстана в УЕФА, побил все рекорды КПЛ, но ушел из жизни в 33 года

Как прошел девятый тур КПЛ: разгромное поражение «Тобола», очередные ничьи «Кайрата» и «Астаны», а еще неожиданное лидерство «Тараза»