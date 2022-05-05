Ильяс Хамзин оказался легче соперника

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Прошла официальная процедура взвешивания перед турниром RCC.

Этнический казах Ильяс Хамзин (9-2) показал на весах 77,35 кг, тогда как его соперник Виктор Фигейредо (12-4) оказался на 250 грамм тяжелее. Бой пройдет завтра.

 

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