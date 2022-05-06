Файзолланова оказалась легче соперницы перед дебютом в PFL

В Техасе прошла церемония взвешивания перед турниром PFL 3, в главном бою которого россиянка Марина Мохнаткина подерется против непобежденной Кайлы Хариссон.

Откроет же основной кард бой казахстанки Замзагуль Файзоллановой и бразильянки Лариссы Пачеко.

В день взвешивания казахстанка показала 69,58 кг, тогда как Пачеко почти на кг больше – 70,49.

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