Известный американский промоутер Арум о бое Алимханулы и Дигнум: «У Жанибека есть все, чтобы стать чемпионом»

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Известный американский промоутер Боб Арум поделился своим впечатлением от официального анонса боя Алимханулы – Дигнум, который состоится 21 мая:

«Жанибек – особенный талант, один из лучших, кто приехал из Восточной Европы за последние годы. Он заслуженно дошел до этого уровня: Лас-Вегас, главное событие на ESPN. И я ожидаю от него ошеломительного выступления против жесткого англичанина Дэнни Дигнума. У Жанибека есть все, чтобы стать чемпионом на очень долгое время»

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