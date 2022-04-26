Известный американский промоутер Арум о бое Алимханулы и Дигнум: «У Жанибека есть все, чтобы стать чемпионом»

Известный американский промоутер Боб Арум поделился своим впечатлением от официального анонса боя Алимханулы – Дигнум, который состоится 21 мая:

«Жанибек – особенный талант, один из лучших, кто приехал из Восточной Европы за последние годы. Он заслуженно дошел до этого уровня: Лас-Вегас, главное событие на ESPN. И я ожидаю от него ошеломительного выступления против жесткого англичанина Дэнни Дигнума. У Жанибека есть все, чтобы стать чемпионом на очень долгое время»

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