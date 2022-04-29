Жуман Жумабеков выступит в ПОП-ММА

Как сообщает «Спорт Шредингера», экс-чемпион Naiza Жуман Жумабеков выступит в Nomad FC, который проводит бои на бинтах. Соперник – россиянин Альберт «Феномен» Родионов, дравшийся в поп-ММА в Hardcore FC.

Статистика Жумабекова в ММА – 11-5, он дрался в Fight Nights, Brave и казахстанских лигах, а еще провел один бой в профи-боксе. В последнем поединке в июле прошлого года Жуман проиграл нокаутом и потерял пояс Naiza.

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