Канело о последней победе Головкина: «Я не впечатлен»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1-2, 39 КО) высказался о досрочной победе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) над Ретой Муратой (16-3, 13 КО).

«Я не впечатлен. Но он выглядел хорошо, он выглядел сильным. Но я никогда не впечатляюсь. Так что он меня никогда не впечатлял. Я знаю, что он делает, и я знаю, что он сильный боец. Я знаю, какой он боец, но я не впечатлен».

Головкин и Канело встречались на ринге дважды: первый поединок в 2017 году закончился вничью, а в следующей встрече через год судьи отдали победу мексиканцу.

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