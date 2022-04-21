Экс-чемпион мира о трилогии Канело – Головкин: «Кто-то будет нокаутирован»

Экс-чемпион мира Серхио Мора в интервью Boxing247.com высказался о трилогии между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом:

«Если они выберут нейтральное место для третьего боя, у GGG будет шанс на победу. С позицией Канело в Лас-Вегасе, где он дважды дрался с Головкиным в прошлом, казахстанский боец ​​ничего не сможет поделать. Да, возможно, Канело победит Головкина, но давайте поговорим о том, что у Головкина есть сила, опыт и тот факт, что они так хорошо знают друг друга. Канело подойдет к этому бою самоуверенным, ожесточенным и злым, желая нокаутировать GGG, особенно после того, как мы увидели, что Головкин выглядел уязвимым в боях с Сергеем Деревянченко и Риотой Муратой. Как фанат, я все еще хочу увидеть трилогию. Мне все еще нужно это завершение, мне нужна эта трилогия, и я скажу вам почему. Мы не думали, что нам нужна трилогия между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, и что же мы получили? Бой года. Это не только будет историческим событием, но мы также получим конец их противостояния, потому что кто-то будет нокаутирован. Это кровавый спорт, это больно, но иногда нам приходится это видеть»

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