Санжар Адилов после победы на Naiza 39 обратился к Хабибу

Казахстанский боец ММА Санжар Адилов после победы решением на турнире Naiza 39 на своей странице в Instagram поблагодарил президента лиги Нурбека Карабала за возможность выступить на турнире, а также обратился к руководству лиги Eagle FC:

«Эй, скиньте место и дату. Я готов доказать, что я лучший в своей весовой категории».

Напомним, что владельцем лиги EFC является экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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