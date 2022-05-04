Замзагуль Файзолланова о первом бое в PFL: «Хочу показать всю мощь»

Казахстанка Замзагуль Файзолланова готовится к своему дебюту в американской лиге PFL.

Перед боем она поделилась своими ожиданиями:

«Наша страна очень воинственная, у нас всегда и женщины были войнами. Я хочу представить свою страну с хорошей стороны, доказать, что у нас волевые женщины. Хочу представить Казахстан во всей красоте, показать всю мощь, которая у меня есть в сердце и руках. Спасибо всем, кто в меня верит. Мы вместе добьемся больших высот»

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