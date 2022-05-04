Следующий турнир OCTAGON пройдет в Алматы с титульным боем

Следующий турнир лиги OCTAGON пройдет в Алматы в зале ДС «Балуан Шолак» 20 мая 2022 года.

Возглавит турнир титульный бой в весе до 62 кг. Действующий чемпион лиги казахстанец Касым Ануарбек постарается защитить пояс в битве с азербайджанцем Русланом Рустамовым.

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