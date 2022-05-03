Игита о болельщиках «Каспия»: «Они могут сидеть рядом с игроками на скамейке. Ты чувствуешь себя там максимально некомфортно»

Капитан футзального «Кайрата» и сборной Казахстана Лео Игита высказался об атмосфере на домашних матчах «Каспия».

«На домашней площадке «Каспия» нет никакого контроля за болельщиками, нет безопасности. Там болельщики могут сидеть рядом с игроками на скамейке. Ты чувствуешь себя там максимально некомфортно и небезопасно. Посторонние люди пытаются заходить в раздевалки.

Да, они поддерживают свою команду, но порой это выходит за рамки. Сейчас чемпионат развивается, но то, что происходит в Актау – такого быть не должно, это недопустимо.

Федерации надо обратить внимание на это, реагировать, поставить точку в этом вопросе и обеспечить безопасность там».

В апреле «Тобол» попал в кризис: команда проиграла впервые за год и потеряла очки в матчах с прямыми конкурентами

Необычная история африканца в Казахстане: одиннадцать лет пылил в Первой лиге, женился на казашке и полюбил беш, а в этом году дебютировал в КПЛ

Непредсказуемость – новая фишка КПЛ. После восьмого тура в таблице лидируют «Каспий» и Ордабасы», фавориты теряют очки, а «Актобе» остался без тренера