Игита о болельщиках «Каспия»: «Они могут сидеть рядом с игроками на скамейке. Ты чувствуешь себя там максимально некомфортно»

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Капитан футзального «Кайрата» и сборной Казахстана Лео Игита высказался об атмосфере на домашних матчах «Каспия».

«На домашней площадке «Каспия» нет никакого контроля за болельщиками, нет безопасности. Там болельщики могут сидеть рядом с игроками на скамейке. Ты чувствуешь себя там максимально некомфортно и небезопасно. Посторонние люди пытаются заходить в раздевалки. 

Да, они поддерживают свою команду, но порой это выходит за рамки. Сейчас чемпионат развивается, но то, что происходит в Актау – такого быть не должно, это недопустимо. 

Федерации надо обратить внимание на это, реагировать, поставить точку в этом вопросе и обеспечить безопасность там». 

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